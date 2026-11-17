Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyollardaki HGS geçiş bilgilerinin sorgulanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, HGS geçiş sorgulamalarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı doğrultusunda e-Devlet üzerinden yalnızca yetkilendirilmiş kişilerce yapılabildiğini belirtti.

"İHLALLİ GEÇİŞİ 15 GÜN İÇERİSİNDE SMS İLE BİLDİRİYORUZ"

Otoyol geçişlerinde araçların hem HGS etiketi hem de plakaları üzerinden tespit edildiğini aktaran Uraloğlu, ihlalli geçiş durumunda vatandaşlara 15 gün içerisinde SMS yoluyla bildirim yapıldığını ifade ederek, cep telefonu bilgilerinin güncel tutulması gerektiğini vurguladı. Uraloğlu, "Otoyol geçişlerinde biz iki türlü tespit yaparız. Bir tanesi aracın HGS etiketi üzerinden aracı tanırız, diğeri ise plaka üzerinden tanırız. Aracın girdiği gişe ve çıktığı gişeye göre de gerekli ücretlendirme yapılır. Eğer arabanın HGS’si yoksa, yine plaka üzerinden aracın her türlü geçiş noktaları tespit edilebilmektedir. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirildiği takdirde, geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim. İhlalli geçiş olduktan 15 gün içerisinde vatandaşlarımıza sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS’le bir bildirim yapıyoruz. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızdan mutlaka tanımlı HGS ve plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet üzerinden veya bizim HGS sistemlerimiz üzerinden, Karayolları üzerinden mutlaka güncellemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"15’İNCİ GÜNDEN 45’İNCİ GÜNE KADAR BİR KAT CEZA UYGULAMASIYLA YİNE AYNI SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Karayollarında ihlalli geçişlerde vatandaşlara ödeme yapmaları için tanınan süreye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Vatandaş gişeden geçtikten 15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar öderse hiçbir problem yok. Bunlar olmadı 15’inci günden 45’inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Eğer bu tebligata rağmen bir ödeme veya başvuru yapılmamışsa, bu sefer olay bizim de istemediğimiz, avukatla takip sürecine kadar gidiyor. Bütün bu dediklerim yapılmış ve vatandaşa yine bir şekliyle bildirim gitmişse, biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulamada bulunuyoruz" diye konuştu.

"KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI İLE E-DEVLET ÜZERİNDEN HGS GEÇİŞ SORGULAMA UYGULAMASINI BAŞLATTIK"

HGS geçiş bilgilerinin sorgulanmasına yönelik uygulamanın Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı doğrultusunda değiştirildiğini belirten Uraloğlu, sorgulama işlemlerinin artık e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş kişiler aracılığıyla yapılabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ben bakan olarak değil vatandaş olarak istediğim herhangi bir plakanın HGS geçişlerini takip edebiliyordum. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yapılan şikayetler üzerine gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, bunun doğru olmadığına ve kişisel verilerin ihlal edildiğine ilişkin kararını bizlere bildirmesi üzerine artık ilgili kişinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkan tanımış olduk. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile e-Devlet üzerinden HGS geçiş sorgulama uygulamasını başlattık. Karı koca arasında mahkemeye intikal eden, 'Şu gün evdeymişsin, halbuki ben senin HGS geçişlerini takip ettim, bak orada değilmişsin' gibi sonuçlar doğuran bir durum olduğu için biz de bu uygulamayı yapmak durumunda kaldık."

Açıklamasının ardından HGS ile ilgili yarın Karayolları Genel Müdürlüğü ilgili kurum ve kuruluşlar ile toplantı gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile mevcut durumun daha da iyileştirilmesine yönelik yarın toplantı gerçekleştirilecek" dedi.