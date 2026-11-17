İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında Adil Katılım Bankasının da bulunduğu 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetim kayyımı olarak atandı. Savcılık, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketler üzerinden sağlanan kaynakların fon manipülasyonunda kullanıldığını ve suç gelirlerinin çeşitli finansal işlemlerle aklandığını tespit ettiklerini açıkladı.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK raporları, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ile bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketler hakkında inceleme yapıldı.

BANKANIN KURULUŞ SERMAYESİNE AKTARILDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, gerçek ticari faaliyete dayanmayan krediler ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu sermayenin daha sonra Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kontrolündeki fonlara yatırılarak manipülasyona konu edildiği ve yüksek kar elde edildiği belirtildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI TESPİTİ

Savcılık, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiğini, suçtan elde edilen değerlerin ise şirketler arası transferler, fon işlemleri ve borçlanma araçları üzerinden aklandığını açıkladı.

4 ŞİRKETİN YÖNETİMİ TMSF'YE GEÇTİ

Soruşturma kapsamında, suçla bağlantılı kullanıldıklarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında kayyım kararı verildi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133/1. maddesi uyarınca 17 Kasım 2026 tarihinde alınan kararla, şirketlerin yönetim organlarının yetkileri ile ortaklık payları ve menkul kıymetleri idare etme yetkileri tümüyle TMSF'ye devredildi.