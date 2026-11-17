Azerbaycan'da din görevlilerinin devlet memurluğu yapamayacağı yönündeki haberlerin ardından Medya ve Yayıncılık Konseyi'nden resmi açıklama geldi. Konsey, kamuoyunda yeni bir kısıtlama getirilmiş gibi sunulan düzenlemenin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu hükmün daha önce yürürlükte olan mevzuatın devamı niteliğinde olduğunu bildirdi.

E-huquq.az'ın haberine göre, Azerbaycan Medya ve Yayıncılık Konseyi, son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında Kamu Hizmeti Kanunu'na din görevlileriyle ilgili yeni bir yasak eklendiği yönünde yayılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, mevcut yasal düzenlemeler dikkate alınmadan yapılan haberlerin kamuoyunu yanılttığı ve konunun yanlış aktarıldığı belirtildi.

SÖZ KONUSU HÜKÜM DAHA ÖNCE DE YÜRÜRLÜKTEYDİ

Konseyin açıklamasında, Azerbaycan'ın Din Özgürlüğü Hakkında Kanunu'nun 4-1.3. maddesine dikkat çekildi. Buna göre, din görevlilerinin devlet organlarına seçilmesi veya atanması halinde, kamu görevini yürüttükleri süre boyunca mesleki dini faaliyetlerini askıya almaları zaten mevcut mevzuatta öngörülüyor.

Kamu Hizmeti Kanunu'nun 20.2.8. maddesinin de bu mevcut yasal düzenlemeye dayandığı ve yürürlükteki şartı sistemleştirdiği ifade edildi. Dolayısıyla söz konusu hükmün yeni bir yasak getirmediği vurgulandı.

KISITLAMA DİNİ İNANÇLARA DEĞİL, MESLEKİ STATÜYE İLİŞKİN

Açıklamada, düzenlemenin vatandaşların dini inançları, herhangi bir dine mensup olmaları veya dini eğitim almalarıyla ilgili olmadığı özellikle belirtildi.

Hükmün yalnızca profesyonel dini faaliyet yürüten ve din görevlisi statüsünde bulunan kişileri kapsadığı kaydedildi. Bu nedenle düzenlemenin dini mensubiyete dayalı bir ayrımcılık veya yeni bir kısıtlama olarak sunulmasının yasal çerçeveyi çarpıttığı ifade edildi.

MEDYA KURULUŞLARINA RESMİ KAYNAK UYARISI

Azerbaycan Medya ve Yayıncılık Konseyi, açıklamasında medya kuruluşlarına ve sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulundu.

Yasal düzenlemeler hakkında haber yapılırken resmi kaynakların esas alınması, ilgili maddelerin önceki mevzuatla karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve kamuoyuna yalnızca doğru, teyit edilmiş bilgilerin aktarılması istendi.

Konsey, böylece din görevlilerinin kamu hizmetine girişine ilişkin tartışmalarda yeni bir yasak getirildiği iddiasını reddederek mevcut yasal uygulamanın yanlış yorumlandığına dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Medya ve Yayın Konseyi, yaptığı açıklamada, "Medya kuruluşlarını ve sosyal ağ kullanıcılarını, yasal düzenlemelerle ilgili bilgileri yayarken resmi kaynaklara başvurmaya, yasal normları önceki yasal düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak analiz etmeye ve kamuoyuna yalnızca doğru ve doğrulanmış bilgiler sunmaya çağırıyor." ifadelerine yer verdi.