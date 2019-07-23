Van’da elma iç kurdu uyarısı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van’ın meyveciliğinde ana ürün olan elmanın ana zararlısının elma iç kurdu (Cydia pomonella) olduğu bilindiği belirtilerek, “Doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıpları yaşanabilmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüz, elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi için ilçelerimizde 3 adet elektronik tahmin ve erken uyarı istasyonu kurmuş, arazide eşeysel tuzaklar asılarak fenolojik gözlemler yapmıştır. İstasyonlarımızda ve arazide elde edilen veriler, teknik personellerimiz tarafından değerlendirilerek elma iç kurdunun mücadele zamanı tespit edilerek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyurulmuştur. Bu bilgiler ışığında 2019 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 2. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde 24 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlanması gerekiyor. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri, bu zararlıya karşı nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize gitmeleri gerekiyor. Kültürel mücadelenin de yapılması gerektiği bu husus ile ilgili olarak il müdürlüğümüzün saha çalışmaları ise devam ediyor” denildi.