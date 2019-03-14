Van'da deprem mi oldu son dakika | Van depremi 14 Mart 2019 Van'da deprem meydana geldi son dakika gelişmesi Van'da deprem mi oldu vatandaşlar Van'da deprem olup olmadığını merak ediyor. Van'da son dakika deprem oldu mu? Van deprem şiddeti nedir? Son dakika Van depremi yetkililerden açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...

Van'da deprem meydana geldi son dakika gelişmesi Van'da deprem mi oldu vatandaşlar Van'da deprem olup olmadığını merak ediyor. Van'da son dakika deprem oldu mu? Van deprem şiddeti nedir? Son dakika Van depremi yetkililerden açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar... Merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesinin Açıkyol beldesinde yerin 5 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar gelecek...

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