Van'da deprem mi oldu son dakika | Van depremi 14 Mart 2019
Van'da deprem meydana geldi son dakika gelişmesi Van'da deprem mi oldu vatandaşlar Van'da deprem olup olmadığını merak ediyor. Van'da son dakika deprem oldu mu? Van deprem şiddeti nedir? Son dakika Van depremi yetkililerden açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...14 Mart 2019 Perşembe 17:21
Van'da deprem meydana geldi son dakika gelişmesi Van'da deprem mi oldu vatandaşlar Van'da deprem olup olmadığını merak ediyor. Van'da son dakika deprem oldu mu? Van deprem şiddeti nedir? Son dakika Van depremi yetkililerden açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...
Merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesinin Açıkyol beldesinde yerin 5 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek...
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