Van'da bir yılda sokakta yaşayan 10 bin hayvan belediye ekiplerince tedavi edildi

VAN (AA) - Van'da 2020 yılında hasta ve yaralı olan 10 bin 542 sokak hayvanı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl tedavi edilen 10 bin 542 sokak hayvandan 162'sinin sahiplendirildiği belirtildi.

10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkati çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin sokak hayvanlarına şifa dağıttığı ifade edilen açıklamada, tam donanımlı merkezde 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı, 3 şoför, 3 bekçi, 1 bahçıvan, 2 büro görevlisi olmak üzere 31 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Ekiplerin taramaları sonucu cadde sokaklarda yaralı halde bulunan ve duyarlı vatandaşların bildirdiği hayvanların, hayvan ambulanslarıyla merkeze getirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşturulan sokak hayvanları, kanun gereği tekrar alındığı bölgeye bırakılırken, doğal hayatta yaşayamayacağı düşünülen hayvanlar ise merkez bünyesindeki barınağa yerleştirildi. Bu hayvanların 162'si ise hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Son 26 yılın en yağışlı ve en soğuk kışının yaşandığı Van'da kent merkezi başta olmak üzere 36 beslenme noktasına kedi ve köpekler için günlük mama bırakıldı. Yaz boyunca da çalışmalarını sürdüren ekipler bir yıl boyunca bu odaklara 45 ton mama bırakarak yeni bir rekora imza attı. Yine okul, iş yerleri ve bazı kamu kurumlarından toplanan artık yemekler de yüksek kesimlerde yem bulma zorluğu yaşayan yaban hayvanları için doğaya bırakıldı. Toplum sağlığı açısından da sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yıl boyunca 9 bin 353 sokak hayvanına aşı yaptı. Sokak hayvanlarına başta kuduz olmak üzere iç, dış parazit aşıları yapılırken 4 bin 362’si de kısırlaştırıldı."