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Aktüel

Van’da bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

2020-04-29 10:21:34 -
Van’da bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde narkotik madde arama köpeği Lisa ile arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada, 1 adet karton koli içerisinde toplam bin adet sentetik ecza (Methadone hap kırmızı reçeteye tabi) ele geçirilmiştir. Elde edilen sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan H.T. ve B.A. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.


Van polisi, ele geçirdikleri sentetik ecza hapla ’evde kal’ mesajı da verdi.

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