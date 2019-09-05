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Van’da bilim şenlikleri başlıyor

Van’da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ’Van Bilimle Şenleniyor’ etkinliği başlıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:59
Van’da bilim şenlikleri başlıyor

Van’da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ’Van Bilimle Şenleniyor’ etkinliği başlıyor.


Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı bilim şenlikleri destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilen “4007 Van bilimle şenleniyor” projesi 26-27 Eylül 2019 tarihinde start alıyor. İpekyolu Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi binasında gerçekleştirilecek etkinliklere tüm halkın davetli olduğu ifade edildi. Bilim şenliği kapsamında Atölye ve Laboratuvar Çalışmaları, Bilimsel Sahne Şovları, Planetaryum Etkinlikleri, Astronomi Etkinlikleri, Bilimsel Söyleşiler ve Paneller, Kodlama ve Robotik Yarışmaları, Geri Dönüşüm Atölyesi Etkinlikleri, Akıl ve Zeka Oyunları ve Atölye Çalışmaları gibi etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Bu çalışma ile bilimin ve toplumun buluşmasının hedeflendiği belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Ayşin, bilim şenliğinin, bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak olduğunu söyledi. Ayşin, “Bu çalışma sayesinde toplumun bilime olan ilgisi artacağı gibi, çocukların ve gençlerin tüm bilim alanlarına yönelmesine ve kariyer yapmasına özendirecektir. Bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarmak amacıyla birçok etkinlik yapılacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:59
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