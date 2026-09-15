Ahlaki sataşma değil firari! ‘Senin kocan nerede’ tartışmasının perde arkası

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Dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde ortalık karıştı. CHP’liler, AK Parti sıralarından, CHP’li Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Kandemir’e, “Kocan nerede?” diye soru yöneltildiği gerekçesiyle meclis salonunu adeta savaş alanına çevirdi. Yaşananların ardından sol medya da algı operasyonuna kalkıştı. CHP’li İBB Başkanvekili Nuri Aslan da tartışmaları “cinsiyetçilik” ve “gericilik” maskesiyle perdelemeye kalktı. Ancak AK Parti sıralarından yöneltilen sorunun gayet anlamlı olduğu, hatta CHP’lilerin bu soruya cevap vermelerinin zorunlu olduğu ortaya çıktı!.. CHP ve medyasının köşeye sıkışınca konuyu başka yerlere çekerek söylem değiştirmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

CHP’LİLER ÇILDIRDI

Tuğçe Çalık Kandemir’e yönelik sorunun, AK Partili Meclis Üyesi Özden Bilgiş tarafından sorulduğu öğrenildi. Bilgiş’in sorusunun ardından CHP’liler ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. CHP’lilerin dilinde sürekli, “Ahlak” vurgusu vardı. Bir kişiyi ikamet etmediği ilçeden Meclis Üyesi yapan ve firari ismi de savunmaya çalışan CHP’lilerin ahlak vurgusu yapması, “Bu kadarına da pes” dedirtti.

NURİ ASLAN’DAN UCUZ ŞOV

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Ne demek ‘Kocan nerede?’ Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?” diyerek AK Partili isme saldırdı. Firari CHP’liye dair herhangi bir ifade kullanamayan ve köşeye sıkışınca ucuz şovlar yapmaya başlayan Nuri Aslan, yaşananları “cinsiyetçi bir tutum” olarak değerlendirmeye kalktı. Aslan, AK Partili Özden Bilgiş’in ifadeleri nedeniyle kadınlardan özür diledi. Aslan, “2026 yılında böyle bir söylemi kabul etmiyoruz” diyerek AK Partili Bilgiş’e utanmadan gericilik yaftası vurmaya kalktı.

Nuri Aslan’ın bir kadına “cinsiyetçi” diyerek kadınlardan özür dilemesi de, kafasındaki çelişkili ve aciz zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

YAŞANANLARIN PERDE ARKASI: KOCASI FİRARİ

Kendisini parti üyesi olarak tanıtan Ece Naz isimli bir CHP’li, yaşananların perde arkasını anlattı. Naz’ın iddiasına göre Bilgiş’in, “Kocan nerede” diye sormasının nedeni, Çalık’ın eşinin İBB soruşturması kapsamında aranan bir firari olması!.. CHP’li Ece Naz şunları söyledi:

“İBB’de kadın bir meclis üyesi var. Kendisini kısaca tanıyalım: Ekrem İmamoğlu tarafından, ikamet etmediği ilçeden İBB Meclis Üyesi yapıldı. Eşi, İBB operasyonu kapsamında FİRARİ. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik düşmanlığıyla biliniyor. Buna rağmen CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye geçemedi. 28 Kasım’ı 29 Kasım 2025’e bağlayan gece, kurultay nedeniyle geldiği Ankara’da; bazı İBB Meclis Üyeleri, İBB Koordinatörleri, İl Başkan Yardımcıları ve belediye çalışanlarıyla birlikte PAVYONA giderek eğlendi. Bu kadın İBB Meclis Üyesi kendini çok iyi biliyor.”

BİZ DE SORALIM: KOCASI NEREDE?!

Başta CHP’li Nuri Aslan olmak üzere muhaliflerin ve sol medyanın, Bilgiş’in sorusunu bağlamından kopararak saçma sapan yerlere çekme çabaları, muhalefetteki şaibeli isimleri koruma içgüdüsünün bir örneği olarak dikkat çekti!..

Dillerinden ahlakı düşürmeyen CHP’lilerin, firari bir ismin teslim olmasını istemek yerine, nerede olduğunu soran ahlaklı insanlara saldırmaları, acziyetlerinin kanıtı olarak ön plana çıktı.

Yaşananların ardından sağ duyulu insanlar Tuğçe Çalık Kandemir’e, “Evet, söyle, gerçekten kocan nerede?” diye sorular yönelttiler.