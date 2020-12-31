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Gündem Van'da 98 kilo 805 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Van'da 98 kilo 805 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonda 98 kilo 805 gram uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:16:00 -
Van'da 98 kilo 805 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde bir kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"lı yapılan aramada, kamyon kasasına gizlenmiş 158 paket 81 kilo 780 gram eroin ile 37 paket 17 kilo 25 gram farklı uyuşturucu madde ele geçirildi.

​​​​​​​Gözaltına alınan sürücü E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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