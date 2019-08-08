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Van’da 9 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Van’da görev yapan 1 vali yardımcısı ile 9 kaymakamın başka illere atamaları yapıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
Van’da 9 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Van’da görev yapan 1 vali yardımcısı ile 9 kaymakamın başka illere atamaları yapıldı.


Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Muradiye Kaymakamı Harun Yücel İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk Antalya Gazipaşa Kaymakamlığına, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar Kars’ın Kağızman Kaymakamlığına, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığına, Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına, Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu Antalya Derme Kaymakamlığına, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar Mardin Midyat Kaymakamlığına, Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen Mardin Ömerli Kaymakamlığına ve Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ise Antalya Vali Yardımcılığına atandı. Aynı kararnameyle Edremit Kaymakamlığına Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamlığına Kars’ın Susuz Kaymakamı Tunahan Çil, Muradiye Kaymakamlığına Siirt’in Tillo Kaymakamı Erkan Savar, Çaldıran Kaymakamlığına Aydın’ın Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Özalp Kaymakamlığına Diyarbakır’ın Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Gevaş Kaymakamlığına Erzurum’un Pazaryolu Kaymakamı Hamit Genç, Çatak Kaymakamlığına Gümüşhane’nin Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Bahçesaray Kaymakamlığına Sivas’ın Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Gürpınar Kaymakamlığına ise Kahramanmaraş’ın Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar atandı.


Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığına atanırken, yerine ise Adana’nın Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar atandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
  1. doğa

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