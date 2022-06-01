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Yerel Van'da 27 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Van'da 27 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 11:31:00 -
Van'da 27 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, bir evde narkotik köpeği "Zeus" ile arama yapan ekipler, 27 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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