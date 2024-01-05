Van’da 234 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 234 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 234 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 64, Başkale’de 1, Çatak’ta 65, Erciş’te 39, Gürpınar’da 27, Muradiye 26 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (İLKHA)