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Gündem Van'da 2 terörist öldürüldü
Gündem

Van'da 2 terörist öldürüldü

Van'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 14:47:00 -
Van'da 2 terörist öldürüldü

Van'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak kırsalında BTÖ mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir.

Son 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/ eren operasyonlarında Şırnak’ta 2, Van’da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4’e yükselmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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