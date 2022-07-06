Van'da 2 terörist öldürüldü
Van'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.
Van'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak kırsalında BTÖ mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir.
Son 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/ eren operasyonlarında Şırnak’ta 2, Van’da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4’e yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur