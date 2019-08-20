Van’da 2 kilogram eroin ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.20 Ağustos 2019 Salı 10:26
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sırımlı Mahallesi’nde icra edilen operasyonda, 2 kilogram eroin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı.
YORUM YAZ