Van’da 2 kilogram eroin ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sırımlı Mahallesi’nde icra edilen operasyonda, 2 kilogram eroin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı.

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