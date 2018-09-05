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Van'da 167 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 167 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:32
Van'da 167 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 167 kilo 524 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, olayla ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliye yönelik Van, İstanbul ve Bursa'daki 30 adrese düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 fişek ve 16 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmalarına çalışılıyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:32
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Bursa
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Narkotik

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