  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Yerli ve milli siber güvenlikte korumalı adım

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha
için kalan
Aktüel

Van’da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde ‘Bozo’ isimli köpeğin de katıldığı aramada 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:25:03 -
Van’da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde ‘Bozo’ isimli köpeğin de katıldığı aramada 14 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo’nun da katıldığı detaylı aramada; aracın sol arka ile sol ön yolcu koltuğu arasındaki çuval içerisinde 28 paket halinde toplam 14 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı