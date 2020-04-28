Van’da 10 kilogram esrar ele geçirildi
Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi’nde tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Şüphelilerin D-300 karayolundaki menfez içerisinde saklamaya çalıştıkları 10 kilogram esrar maddesi, narkotik köpeği Cesur’un tespiti sonucunda ele geçirildi.