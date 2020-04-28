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Aktüel

Van’da 10 kilogram esrar ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 10 kilogram esrar ele geçirildi.

2020-04-28 16:23:17 -
Van’da 10 kilogram esrar ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 10 kilogram esrar ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi’nde tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Şüphelilerin D-300 karayolundaki menfez içerisinde saklamaya çalıştıkları 10 kilogram esrar maddesi, narkotik köpeği Cesur’un tespiti sonucunda ele geçirildi.

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