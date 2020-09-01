  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:05:52 -
Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da bir otomobilde 10 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, aracın tavan döşemesine gizlenmiş 20 paket halinde 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı
Gündem

Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı