  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van ve Hakkari'de kar uyarısı
Aktüel

Van ve Hakkari'de kar uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:31:23 -
Van ve Hakkari'de kar uyarısı

VAN (AA) - Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Van'ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde sağanak yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 30 ile 40 kilometre hızla esecek, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığının Van'da 8, Muş'ta 7, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli ortak HDP'den muhalefete çağrı
Siyaset

Gizli ortak HDP'den muhalefete çağrı

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi'nin gizli ortağı HDP, muhalefete çağrı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gizli ortaklarına HDP konusun..
Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Gündem

Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim k..
Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...
Ekonomi

Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...

Piyasa analisti ABD'li Chris Vermeulen, ons altının 1.800 dolar altına düşmesi durumunda "büyük bir çöküş başlayabilir" diye ikaz etti. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay