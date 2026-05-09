Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! SPK ve TUİK başkanı değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına (SPK) Mahmut Sütçü, TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama kararları ilan edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında görev değişimi yaşandı.
TÜİK VE SPK BAŞKANLIĞINA YENİ ATAMA
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ise Mahmut Sütcü atandı.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına ise Yusuf Emre Akgündüz getirildi.
Sosyal Medya
Erdoğan'dan Özgür Özel'e kapak gibi cevap! "Balıklar ürküyor" diyen CHP zihniyetine böyle seslendi