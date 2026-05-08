Türkiye’ye gelecek yatırımdan bile rahatsız! Cumhuriyet rengini yine belli etti

CHP'nin beslemesi fondaş medya, Türkiye'ye gelecek yatırımdan rahatsız olmaya devam ediyor.

Akit TV'nin gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'ye gelecek yatırımdan rahatsız olan fondaş medyanın başı Cumhuriyet gazetesini yerin dibine soktu.

Karahasanoğlu'nun ifadeleri şöyle:

Katar'dan para gelsin, başka başka ülkelerden yatırım gelsin. Bu yatırım Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i zengin etmeyecek. Komisyon falan alacak değil.

Türkiye'ye yatırım demek Türkiye'deki işsizliğin %8'den %7'ye, 6'ya 5'e inmesi demek. Türkiye'deki işsizliğin azalması demek. Dar gelirli insanların azalması demek.

Dolayısıyla bu çerçevede bakın Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde uygulandı. Uygulanan bir şeyi alıyoruz. Aslında bizim eleştirmemiz lazım.

'Ya Portekiz'in uyguladığı, İtalya'nın uyguladığı şeyi biz 2026'da daha yeni uyguluyoruz' diyerekten seviniyor muyuz?

'Amerika'yı yeniden keşfettik' diye 'Niye seviniyoruz ki?' diye. AK Parti iktidarını eleştirmemiz gerekirken maalesef bugün Cumhuriyet Gazetesi diyor ki, 'paranın rengine bakmayacaklar'

Şunu diyor 'AK Parti iktidarı, uyuşturucu parası da olsa gelsin, fuhuştan kazanılan paralar da gelsin' Maalesef algı operasyonu yapılıyor.

Paranın rengini İngiltere ne kadar soruyorsa, Portekiz, İtalya ne kadar soruyorsa başka başka ülkelerde var.

Yani Katar'ın yaptığını biz şu an yapamıyoruz ki. Katar'ın kendisi zaten yatırıma doymuş. Kendi imkanlarıyla, petrol zenginliğiyle istediği kadar zaten yatırımı yapıyor.

'Bir de fazladan dışarıdan da yatırım gelsin' diyerekten nice avantajlar sağlıyor.

Bu kadar net bir olayda bile Cumhuriyet Gazetesi maalesef maalesef maalesef Türkiye'de işsizliğin azalması için fabrikaların artması için hatırlayın, Volkswagen bir fabrika açacaktı.

Bursa'da, Manisa'da falan önce yerler falan tahsis edildi. Sonra 'Ben Romanya mı, Bulgaristan mı oraya gitmek istiyorum' denildiği zaman kaçıyorlar.

Eee, Cumhuriyet, Sözcü Birgün hatta Karar Gazetesi 'Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Artık Türkiye'yi hiç kimse tercih etmiyor' diyerekten kıyameti kopartıyorlardı.

Şimdi de diyorlar ki 'Paranın rengine, şuyuna buyuna hiçbir şeyine bakmadan gelsin gelsin gelsin' diyorlar.

Ya İngiltere futbol kulübünü satıyor. Futbol kulübü Katar'daki bir prense, bir şeyhe satıyor. Suudi Arabistan'daki şu şeyhin, bu şeyhin İngiltere'de aldığı futbol takımları, İspanya'da aldığı futbol takımları var.

Türkiye'de yatırım yapılıyor. Tank palet fabrikasına yüzde 50 ortak olmak üzere geliyor. Katarlı sermaye...

Söylenilen şey şu: 'Katar Katar satıldık.' Bunlardan maalesef Türkiye'ye hizmet anlamında bir şey beklemek mümkün değil.