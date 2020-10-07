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Aktüel Van Valiliği: Afganistan uyruklu kişinin tedavi edilmediği haberi asılsız
Aktüel

Van Valiliği: Afganistan uyruklu kişinin tedavi edilmediği haberi asılsız

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:02:19 -
Van Valiliği: Afganistan uyruklu kişinin tedavi edilmediği haberi asılsız

VAN (AA) - Van Valiliği, "yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan Afganistan uyruklu Yakup Berde'nin tedavi edilmediği" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 gündür Van'da bulunan Berde'nin, Afganistan uyruklu göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek, İpekyolu ilçesinde iki gün önce, bir binada 16 düzensiz göçmenle buluştuğu belirlendi.

Grubun İstanbul'a götürülmesi konusunda anlaşma sağlandığı, daha sonra para konusunda çıkan tartışmada Berde'nin, binanın 3. katından bir alt kata atıldığı bilgisi edinildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çevredeki vatandaşların görüp haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Berde'nin hemen tedavisine başlanmış, hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayaklarında ve topuklarında kırıklar tespit edildiği, enfeksiyon ve ödemlerin giderilmesinin ardından ameliyat edileceği bildirilmiştir. Bir haber sitesinde çıkan haberde, Afganistan uyruklu Yakup Berde'nin, tedavisinin yapılmayıp ameliyat edilmeyeceği ifadeleri tamamen olumsuz algı yaratma ve asılsızdır. Güvenlik güçleri tarafından olayın yaşandığı evde 16 düzensiz göçmen yakalanmış ve haklarında gerekli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada ayrıca söz konusu evi düzensiz göçmenlere kullandıran bir kişinin kimliğinin tespit edildiği, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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