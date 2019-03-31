Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31 Mart Van yerel seçim sonuçları AK Parti HDP oy oranları
Van’da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte Van 31 Mart seçim sonuçları için heyecan zirve yaptı. AK Parti ve HDP’nin yarıştığı 31 Mart Van seçim sonuçları ile Van il ve ilçeleri 2019 yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları (AK Parti oy oranı, HDP oy oranı, CHP oy oranı, Saadet Partisi oy oranı) son dakika anlık grafiklerle en sade ve en kolay anlaşılır bir biçimde bu sayfada olacak. Van yerel seçim ve Van belediye meclis seçimi sonuçları 2019 Canlı son dakika...31 Mart 2019 Pazar 16:44
Van’da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte Van 31 Mart seçim sonuçları için heyecan zirve yaptı. AK Parti ve HDP’nin yarıştığı 31 Mart Van seçim sonuçları ile Van il ve ilçeleri 2019 yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları (AK Parti oy oranı, HDP oy oranı, CHP oy oranı, Saadet Partisi oy oranı) son dakika anlık grafiklerle en sade ve en kolay anlaşılır bir biçimde bu sayfada olacak. Van yerel seçim ve Van belediye meclis seçimi sonuçları 2019 Canlı son dakika...
Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Van ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Van seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Van ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Van ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Van yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.
31 Mart 2019 Van yerel seçim sonuçları açıklandı mı?
31 Mart yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Van Belediye Başkanı açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir. Van nefesini tuttu yerel seçimlere kilitlendi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Belde Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi, Mahalle Muhtarlığı seçim sonuçlarını herkes merak ediyor.
VAN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Van büyükşehir belediye başkan adayları 2019
AK Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Takva (Cumhur İttifakı),
CHP Van Büyükşehir belediye başkan adayı Nurettin Beyaz,
İYİ Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Serkan Saygın,
HDP Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı,
Saadet Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Fethullah Erbaş,
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Van Büyükşehir belediye başkan adayı Muzaffer Yağmur
Vatan Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Suna Aziz Çiftçi
Türkiye Kominist Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Nişan Oyardı oldu.
AK Parti Van ilçe belediye başkan adayları
İPEKYOLU: MUHSİN AYDIN
EDREMİT: İSMAİL SAY
TUŞBA: SALİH AKMAN
ERCİŞ: A.MENAF TURAN
GEVAŞ: MURAT SEZER
ÇATAK: ABDURRAHMAN ŞEYLAN
SARAY: KEMALETTİN ARACI
ÇALDIRAN: ŞEFİK ENSARİ
ÖZALP: ŞEMSMAHFUZ HALİD KADİRHANOĞULLARI
BAŞKALE: İSMAİL AYAZ
BAHÇESARAY: MEKİ ARVAS
MURADİYE: KEMAL POLAT
GÜRPINAR: HAYRULLAH TANIŞ
CHP Van ilçe belediye başkan adayları
Van Erciş Ekrem Uçak
Van Edremit İdris Takva
Van Gevaş-Musa Baran
Van Gürpınar-Selim Karakuş
Van Başkale-Namet Parlak
Van Muradiye-Haşem Polat
Van Saray-Şefik Yamandağ
Van Çatak-Abdulcelil Temel
Van Bahçesaray Hasan Rahmi Kızıl
Van Özalp Oktay Sağlam
Van Saray Şaban Günbaş
Van Tuşba - İzzet Kartal
İYİ Parti Van ilçe belediye başkan adayları
Van Bahçesaray CEVDET GÖRÜNÜŞ
Van Başkale ŞERMİN BOZKURT
Van Çaldıran HARUN BAYRAK
Van Edremit NEDİM POLAT
Van Gevaş SELAHATTİN NERGİS
Van Gürpınar ÇETİN MELAT
Van İpekyolu ABDULLAH AKBAŞ
Van Muradiye METİN ÇELİK
Van Tuşba EJDER KOÇ
HDP Van ilçe belediye başkan adayları
HDP Van Gürpınar belediye başkan adayı Kemal Güler – Rojbin Akdağ
HDP Van Çatak belediye başkan adayı Esra Babür – Fazıl Evrim
HDP Van İpekyolu belediye başkan adayı Azim Yacan – Şehzade Kurt
HDP Van Özalp belediye başkan adayı Dilan Öğrenci – Yakup Almaç
HDP Van İpekyolu belediye başkan adayı Azim Yacan – Şehzade Kurt
HDP Van Çaldıranbelediye başkan adayı Leyla Adsak – Faruk Denir
Van/Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah
Van/Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar
Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker
Van 2014 yerel seçim sonuçları
BDP adayı Bekir Kaya % 53.1
AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.
SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3
Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 53
AK Parti % 31
SP % 11
Başkale 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 90
AK Parti % 7
Çaldıran 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 58
AK Parti % 37
BDP % 1
Çatak 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 67
AK Parti % 29
SP % 1
Edremit 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 50
AK Parti % 41
SP % 2
Erciş 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 49
AK Parti % 42
DP % 2
Gevaş 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 47
BDP % 47
SP % 2
Özalp 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 71
AK Parti % 25
Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları
HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5
AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3
MHP % 3.07
CHP % 2.59
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