Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31 Mart Van yerel seçim sonuçları AK Parti HDP oy oranları

Van’da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte Van 31 Mart seçim sonuçları için heyecan zirve yaptı. AK Parti ve HDP’nin yarıştığı 31 Mart Van seçim sonuçları ile Van il ve ilçeleri 2019 yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları (AK Parti oy oranı, HDP oy oranı, CHP oy oranı, Saadet Partisi oy oranı) son dakika anlık grafiklerle en sade ve en kolay anlaşılır bir biçimde bu sayfada olacak. Van yerel seçim ve Van belediye meclis seçimi sonuçları 2019 Canlı son dakika...

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Van ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Van seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Van ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Van ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Van yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

31 Mart 2019 Van yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

31 Mart yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Van Belediye Başkanı açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir. Van nefesini tuttu yerel seçimlere kilitlendi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Belde Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi, Mahalle Muhtarlığı seçim sonuçlarını herkes merak ediyor.

VAN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Van büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Takva (Cumhur İttifakı),

CHP Van Büyükşehir belediye başkan adayı Nurettin Beyaz,

İYİ Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Serkan Saygın,

HDP Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı,

Saadet Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Fethullah Erbaş,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Van Büyükşehir belediye başkan adayı Muzaffer Yağmur

Vatan Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Suna Aziz Çiftçi

Türkiye Kominist Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Nişan Oyardı oldu.

AK Parti Van ilçe belediye başkan adayları

İPEKYOLU: MUHSİN AYDIN

EDREMİT: İSMAİL SAY

TUŞBA: SALİH AKMAN

ERCİŞ: A.MENAF TURAN

GEVAŞ: MURAT SEZER

ÇATAK: ABDURRAHMAN ŞEYLAN

SARAY: KEMALETTİN ARACI

ÇALDIRAN: ŞEFİK ENSARİ

ÖZALP: ŞEMSMAHFUZ HALİD KADİRHANOĞULLARI

BAŞKALE: İSMAİL AYAZ

BAHÇESARAY: MEKİ ARVAS

MURADİYE: KEMAL POLAT

GÜRPINAR: HAYRULLAH TANIŞ

CHP Van ilçe belediye başkan adayları

Van Erciş Ekrem Uçak

Van Edremit İdris Takva

Van Gevaş-Musa Baran

Van Gürpınar-Selim Karakuş

Van Başkale-Namet Parlak

Van Muradiye-Haşem Polat

Van Saray-Şefik Yamandağ

Van Çatak-Abdulcelil Temel

Van Bahçesaray Hasan Rahmi Kızıl

Van Özalp Oktay Sağlam

Van Saray Şaban Günbaş

Van Tuşba - İzzet Kartal

İYİ Parti Van ilçe belediye başkan adayları

Van Bahçesaray CEVDET GÖRÜNÜŞ

Van Başkale ŞERMİN BOZKURT

Van Çaldıran HARUN BAYRAK

Van Edremit NEDİM POLAT

Van Gevaş SELAHATTİN NERGİS

Van Gürpınar ÇETİN MELAT

Van İpekyolu ABDULLAH AKBAŞ

Van Muradiye METİN ÇELİK

Van Tuşba EJDER KOÇ

HDP Van ilçe belediye başkan adayları

HDP Van Gürpınar belediye başkan adayı Kemal Güler – Rojbin Akdağ

HDP Van Çatak belediye başkan adayı Esra Babür – Fazıl Evrim

HDP Van İpekyolu belediye başkan adayı Azim Yacan – Şehzade Kurt

HDP Van Özalp belediye başkan adayı Dilan Öğrenci – Yakup Almaç

HDP Van İpekyolu belediye başkan adayı Azim Yacan – Şehzade Kurt

HDP Van Çaldıranbelediye başkan adayı Leyla Adsak – Faruk Denir

Van/Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah

Van/Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar

Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 53

AK Parti % 31

SP % 11

Başkale 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 90

AK Parti % 7

Çaldıran 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 37

BDP % 1

Çatak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 29

SP % 1

Edremit 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 50

AK Parti % 41

SP % 2

Erciş 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 42

DP % 2

Gevaş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

BDP % 47

SP % 2

Özalp 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 71

AK Parti % 25

Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5

AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3

MHP % 3.07

CHP % 2.59