Van risk durumu güncel | Van yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Van hangi renk | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart'ta açıklandı. Van ilk açıklanan haritada düşük riskli iller arasında yer aldı. Peki, Van güncel risk durumu nedir? Van kaç korona vakası var?
15 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Van’ın risk durumu değişti mi?
Van risk durumu güncel | Van yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Van 1 Mart’ta açıklanan rakamlara göre düşük riskli iller arasında yer aldı. Kabine toplantısının ardından henüz yeni risk haritası açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut uygulama devam edecek gelişmeleri yakından takip etme kararı aldık. Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla milletimizin yeterli dikkati gösteremediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olunacağını düşünüyorum. Vakalardaki artış devam ederse yeni kısıtlamalar da uygulanacaktır” dedi.