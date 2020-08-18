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Aktüel Van polisi, iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yaptı
Aktüel

Van polisi, iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:22:37 -
Van polisi, iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yaptı

VAN (AA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmeleri denetledi.

TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde, vatandaşları, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyardı. Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Ekipte görev yapan polis memuru Ayşegül İnce, kent merkezinin en işlek caddeleri, banka ve PTT önleri ile işletmelerde salgın denetimleri gerçekleştirip, vatandaşı bilgilendirdiklerini söyledi.

Polis memuru Kadir İnan da maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, "Onları hala virüsün bitmediği, tedbirlerin devam ettiği konusunda uyarıyoruz. İş yerlerine, kendi ve vatandaşların güvenlikleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlar da sağlık için denetim yapan polis ekiplerine teşekkür etti.


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