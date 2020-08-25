  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van merkezli 4 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Aktüel

Van merkezli 4 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:46:42 -
Van merkezli 4 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van merkezi 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstihbari çalışmalar neticesinde, 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçundan, dün ve bugün Van merkezli Amasya, İstanbul, Edirne ve İzmir illerinde operasyon icra edilmiş olup, 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor."

Açıklamada, ayrıca bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine vatandaşların desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar
Dünya

Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar

Doğu Akdeniz'de provokasyonlara imza atarak tansiyonu yükselten Yunanistan yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Siyaset

Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!

Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğ..
S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı
Gündem

S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400’ler h..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı