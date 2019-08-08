0553 313 94 23

Van kedisinden rekor doğum

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda koruma altındaki bir anne kedi, 10 yavru dünyaya getirerek rekor kırdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:41
Van kedisinden rekor doğum

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda koruma altındaki bir anne kedi, 10 yavru dünyaya getirerek rekor kırdı.


Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor. Van Kedi Villası’nda titizlikle koruma altına alınan ’Nazlı’ isimli kedinin tek seferde 10 yavru doğurması herkesi şaşırttı.


Dünyaca ünlü Van kedileri şartları ve bakımlarının iyi yapılmasından dolayı doğumları Eylül ve Ekim ayına kadar sürüyor. Farklı göz renkleriyle dikkat çeken kediler bin 500 liraya sahiplendirilirken, ’Nazlı’ kedi tek batında değeri 15 bin lirayı bulan yavru kedi dünyaya getirmiş oldu.



“Bizim için sürpriz oldu”


İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Kedi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, daha önce 10 yavru doğuran anne kediye rastlamadıklarını ve bu sayının bir rekor olduğuna dikkat çekti. Son yıllarda doğum dönemindeki kedileri özel beslediklerini ifade eden Merkez Müdürü Kaya, “Bu durumda yavru sayısı üzerine etki ediyor. Ama bir annenin bir batında 10 yavru doğurması bizim içinde çok sürpriz oldu. Hatta rekor düzeyde bir yavru alımı olduğunu söyleyebiliriz. Kedilerde ortalama 4 yavru, şu ana kadar da en fazla 7 yavru doğuran anne görmüştük” dedi.


“Annenin bir anda 10 yavruyu besleyip büyütmesi çok zor”



Sadece anneye bağımlı beslenmede sıkıntı olabileceğini dile getiren Kaya, “Annenin bir anda 10 yavruyu besleyip büyütmesi çok zor. Biz bunların bir kısmını başka annelere verebiliriz. Geri kalanını da takviye gıdalar ve ek besinlerle besleyeceğiz” diye konuştu.



“Derdimiz kedilerin sayısını artırmak”


Kedi sayısına gelir açısından bakmadıklarını, nesli tükenmekte olan bir hayvanı çoğaltmaya çalıştıklarına vurgu yapan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Gelir açısından değil, biz nesli tükenmekte olan bir hayvanı çoğaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla doğup yaşayan her hayvan bizim için çok değerlidir. Biz iki üç anneden elde edeceğimiz yavruyu, bir anneden elde edersek çok mutlu oluruz. Zaten derdimiz de kedilerin sayısını artırmaktır. Amacımız satış değildir. Diğer taraftan bir gelir elde etmek de değildir.”



“Bir anda 10 yavru doğuran anne görmedim”


22 yıldır Van Kedi Villasında görevli olan Mehmet Atabayır ise, bu süreçte sadece 6-7 yavru doğduğuna şahit olduğunu belirterek, bir anda 10 tane yavru doğuran anne kedi görmediğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına ulaştı
    1. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    2. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    3. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    4. Pakistan, Hindistan’la tren..
    5. M3 para arzı azaldı
    6. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    7. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    8. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    9. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    10. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    11. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    12. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    13. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    14. E-kitaplar gerçek kitapların yerini..
    15. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları..
    16. Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024..
    17. DEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da..
    18. UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle bazı..
    19. Aydın’daki yangın korkuttu
    20. Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi..
    21. Ayvalık’ta Çinli turizm heyecanı
    22. Merkez Bankası rezervleri
    23. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    24. Çankırı'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
    25. Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma..
    26. Özgür Gök: "Tasasız bir tatil için..
    27. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    28. Bomba taşıyan teröristin YPG’li olduğu..
    29. Kurban Bayramı’nda kronik hastalığı..
    30. Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru