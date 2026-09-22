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Gündem Başsavcılık harekete geçti! Okul saldırısı sonrası dijital provokatörler işbaşında
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Başsavcılık harekete geçti! Okul saldırısı sonrası dijital provokatörler işbaşında

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Başsavcılık harekete geçti! Okul saldırısı sonrası dijital provokatörler işbaşında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlattı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İletişim Başkanlığı Koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturmalar başlatıldığı öğrenildi.

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