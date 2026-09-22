Dolandırıcılar şimdi de köylülere musallat oldu! Sahte imzalarla arsa vurgunu

HABER MERKEZİ

Kurdukları kirli yapılarla insanların alın terine çökmeyi alışkanlık haline getiren vurguncular, mağdur etmeye devam ediyor. Belediyelerin iştirak şirketlerine, fon hisselerinden Ponzi oluşumlarına kadar her türlü dolandırıcılıkların yaşandığı günümüzde şimdi de arsa dolandırıcılığı skandalı patladı. Kocaeli’nde İzmit ilçesi başta Gökçeviran mahallesi, Sadıklar, Topallar, Çeribaşlar köyü olmak üzere birçok köyde arsa dolandırıcılığı yaşandı. Kamu kurumlarının içine sızan iş bitiricilerle iş birliği yapan vurguncular, sahte belge ve imzalarla, İzmit civarında tam 500 köylüden yaklaşık 4-5 bin dönüm araziyi hukuksuz bir şekilde satışını yaparak büyük bir vurguna imza attı.

İLK DAVA GÖRÜLDÜ

Diğer yandan İzmit çevresinde birden fazla köyde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği taşınmaz devirlerine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Orhan Keskin’in yargılanmasına devam edilirken, mağdur avukatları olayların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin rollerinin araştırılması talebinde bulundu. İzmit ve çevresindeki birden fazla köyde yaşanan taşınmaz devirlerine ilişkin davada ilk celse gerçekleştirildi. Dosyaya yansıyan iddialara göre, bazı vatandaşların yılların emeğiyle edindikleri veya ailelerinden miras yoluyla kalan taşınmazlarını kaybetmesine neden olan işlemler nedeniyle çok sayıda kişi mağduriyet yaşadı. Davada tutuklu sanık Orhan Keskin’in yargılanmasına devam edilirken, mağdur tarafın avukatları mahkemeye kapsamlı talepler sundu. Avukatlar, olayın yalnızca mevcut sanık üzerinden değerlendirilmesinin, iddia edilen işlemlerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması açısından yeterli olmayabileceğini belirtti.

KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEP EDİLDİ

Mağdur avukatları, birden fazla köye yayıldığı belirtilen olaylar arasındaki bağlantıların araştırılmasını istedi. Bu kapsamda taşınmaz devirlerine ilişkin işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi, delillerin eksiksiz toplanması ve süreçte rolü bulunduğu öne sürülen kişilerin araştırılması talep edildi. Avukatlar ayrıca, hakkında suç şüphesi oluşabilecek kişiler yönünden gerekli soruşturma işlemlerinin yürütülmesini ve olayın tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılmasını istedi.

TANIKLARIN BEYANLARI ÖNEM TAŞIYOR

Yargılamanın ilerleyen aşamalarında dinlenecek tanıkların vereceği ifadelerin, taşınmazların hangi koşullarda devredildiğinin ve söz konusu işlemlerde kimlerin ne şekilde rol aldığına ilişkin ayrıntıların aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Birden fazla köyü ilgilendirdiği belirtilen dosyada, taşınmaz devirleri arasındaki bağlantıların da yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

MAĞDURLAR SÜRECİN AYDINLATILMASINI BEKLİYOR

Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan vatandaşların temel beklentisinin, iddiaların bütün yönleriyle araştırılması, sorumluluğu yargılama sonucunda tespit edilen kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve uğradıkları zararların giderilmesi olduğu belirtildi. Davanın sonraki duruşmalarında tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin tarafların taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.