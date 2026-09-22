Eşkıyadan 9 Filistinliye gözaltı! 86 yaşındaki kadına Siyonist zulüm!

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Yaka'nın kuzeydoğusundaki Tubas iline bağlı Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, torununu teslim olmaya zorlamak için 86 yaşındaki Filistinli ile 57 yaşındaki kızının evine baskın düzenleyerek bu kişileri gözaltına aldı.

İsrail askerleri, kuzeydeki Cenin kentine bağlı Caba beldesindeki ev baskınlarında 5 Filistinliyi, Nablus ve Tulkerim'deki baskınlarda ise biri 68 yaşında olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Medya Ofisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlileri teslim olmaya zorlamak amacıyla yakınlarını hedef aldığını, genç-yaşlı ayırt etmeksizin gözaltılara devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.