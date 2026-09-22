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Gündem Doktor dahil 3 tutuklama var! Devlet hastanesinde skandal iddia
Gündem

Doktor dahil 3 tutuklama var! Devlet hastanesinde skandal iddia

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Doktor dahil 3 tutuklama var! Devlet hastanesinde skandal iddia

Nevşehir'de geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı muayene ve ameliyat yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i doktor olmak üzere 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nevşehir'de, geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığı muayene ve ameliyat ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri doktor olmak üzere 3'ü tutuklandı.

VAHİM İDDİALAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Y.S'nin, geçici kimlik belgesi bulunmadığı için sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığı muayene ettiği, doğum yaptırdığı ve estetik operasyon gerçekleştirdiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

 

6 AY TAKİP EDİLDİLER

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; doktora, aracılara ve hizmet alan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda doktor Y.S, aracılık yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu C.M. ve para karşılığı estetik operasyon yaptırdığı belirlenen Ö.K. ile birlikte toplam 9 şüpheli yakalandı.

 

DOKTOR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, C.M. ve Ö.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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