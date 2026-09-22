Dünya barışı işte bu hastalıklı zihniyetin esiri! Netanyahu’nun kirli çamaşırları dünya gündeminde!

Gazeteci Yazar Hakkı Öcal’ın sosyal medya hesabında alıntıladığı ABD kaynaklı bir haberde, Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun, ABD personelinin temizlemesi için İsrail’den konuk devlet başkanlarının ağırlandığı Blair House’a bavullar dolusu kirli çamaşır getirdiği açıklandı.

“BİR KERESİNDE SEKİZ BAVUL KİRLİ ÇAMAŞIR GÖTÜRMÜŞ”

Hakkı Öcalan’ın “Biliyor muydunuz” başlığıyla aktardığı bilgilere göre; Sara Netanyahu, ABD personelinin temizlemesi için İsrail’den Blair House’a bavullar dolusu kirli çamaşır getiriyordu. Öcal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Sara ve Benjamin Netanyahu, İsrail’den Beyaz Saray’ın konuk evi olan Blair House’a defalarca kirli çamaşırlarla dolu bavullar getirdiler. ABD personeli, bu kıyafetlerin temizlik ve kuru temizleme işlemlerini Amerikan hükümetinin masraflarıyla gerçekleştirdi. Bir ABD’li yetkili şu ifadeleri kullandı: “Temizlememiz için gerçekten kirli çamaşır bavulları getiren tek kişiler Netanyahu çiftiydi. Yapılan birçok ziyaretin ardından, bunun kasıtlı bir davranış olduğu anlaşıldı. Netanyahu’nun eski yardımcısı Nir Hefetz’in kayıtlarına göre Sara Netanyahu, her yurt dışı seyahatinde kuru temizleme yapılması amacıyla dört veya beş bavul dolusu çamaşır hazırlıyor; hatta en az bir seferinde bu sayı sekiz bavula kadar çıkıyordu”