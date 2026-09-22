İstanbul’da sonbahar kendini gösterdi! Beklenen yağmur başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yağmur etkisini göstermeye başladı.
İstanbul’da günlerdir beklenen yağmur, kentin bazı noktalarında etkisini göstermeye başladı.
Avrupa Yakası’nda sağanak başladı
Kentin Avrupa Yakası'nda yer yer görülen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi duraklara kimisi de apartman altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyerek yağmurun keyfini yaşadı. Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.