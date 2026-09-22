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Aktüel İstanbul’da sonbahar kendini gösterdi! Beklenen yağmur başladı
Aktüel

İstanbul’da sonbahar kendini gösterdi! Beklenen yağmur başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yağmur etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da günlerdir beklenen yağmur, kentin bazı noktalarında etkisini göstermeye başladı.

 

Avrupa Yakası’nda sağanak başladı

Kentin Avrupa Yakası'nda yer yer görülen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi duraklara kimisi de apartman altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyerek yağmurun keyfini yaşadı. Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

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