İşte en fazla borç faizi ödeyen ülkeler! Bu sefer ikinci sıradaki şaşırttı!
Ülkelerin ödedikleri borçların faiz miktarları belli oldu. Peki en çok borç faizi ödeyen ülkeler hangileri?
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Ülkelerin ödedikleri borçların faiz miktarları belli oldu. Peki en çok borç faizi ödeyen ülkeler hangileri?
EN FAZLA FAİZ ÖDEYEN HÜKÜMET AÇIKLANDI! Küresel ekonomide ülkelerin devlet borçlarına ödediği faiz yükünü ve bu maliyetin bütçeler üzerindeki baskısını ortaya koyan yeni bir çalışma açıklandı. OECD'nin hazırladığı rapor, sadece toplam borç miktarına değil, devlet gelirlerinin ne kadarının borç faizlerini kapatmaya gittiğine odaklanarak ülkelerin gerçek finansal dayanıklılığını gözler önüne seriyor.
İŞTE DEVLET BORÇLARINA EN ÇOK FAİZ ÖDEYEN ÜLKELER! 10) KOLOMBİYA
9) POLONYA
8) KANADA
7) ALMANYA
5) FRANSA
4) MEKSİKA
3) BİRLEŞİK KRALLIK
2) İTALYA İtalya'nın %7,1'lik faiz yükü, her ikisi de büyük Euro bölgesi ekonomileri olmasına rağmen, Almanya'nın %1,4'lük faiz yükünün yaklaşık beş katıdır.
1) ABD/ derleyen: haber7
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