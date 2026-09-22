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Gündem Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!
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Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!

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Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, “Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır!” dedi. Bakan Gürlek, saldırganın annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek’in açıklaması şöyle: “Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik.”

ANNE, BABA VE DEDE GÖZALTINDA!

“Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz.”

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