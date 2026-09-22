Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: İşte en doğru çay demleme yöntemi!

"SOĞUK SUDA DEMLENEN ÇAY DAHA LEZZETLİ VE GEÇ BAYATLIYOR" Yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, çayın hem sıcak hem de soğuk suyla demlenebileceğini belirterek, kendi tercihlerini soğuk sudan yana kullandıklarını söyledi. Göğne, "Çay hem sıcak suyla hem de soğuk suyla demlenir. Sıcak suyla demlenecekse önce demliğe su konulup üstüne çay atılması gerekiyor. Biz soğuk suyla çay demlemeyi tercih ediyoruz. Bunun nedeni, soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması. Yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve lezzetli oluyor" dedi.