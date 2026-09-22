  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan adalet bekleyenlerin sesi olacak Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu Kaşif Kozinoğlu dosyasında skandal üstüne skandal! Kayıp savunma notları ve FETÖ şüphesi ortalığı sarstı! 57'si tutuklu 436 sanığı yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme CHP'nin çakma tabelası ellerinde patladı! İsim krizini örtbas etmek için buldukları komik formül fiyasko çıktı! Zulüm ordusundan Batı Yaka'da skandal gece! 100 noktaya birden bastılar, dehşet saçtılar! DMM'den "Uganda" yalanlaması Virajı alamadı, 60 metre kaydı! Belediye otobüsü karşı şeride geçip iki otomobile çarptı İtalya'da deprem etkisi yapacak transfer bombası! Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu için süper hamle! Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!
Gündem Kaostan beslenen fitne siyaseti yine hortladı: Özgür Özel’den heyet tiyatrosu
Gündem

Kaostan beslenen fitne siyaseti yine hortladı: Özgür Özel’den heyet tiyatrosu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kaostan beslenen fitne siyaseti yine hortladı: Özgür Özel’den heyet tiyatrosu

Sokakları kışkırtıp ülkedeki her iç karışıklığa gözü kapalı destek veren, kaos ve gerilim tırmanırken bir köşede pusuda bekleyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu’daki silahlı saldırıyı da fırsat bildi. Huzuru ve asayişi hedef alan her kargaşadan beslenmeyi alışkanlık haline getiren çakal siyasete soyunmuş Özel, okul yakınındaki dehşetin ardından apar topar heyet görevlendirip ucuz bir siyaset tiyatrosunu daha sahneye koydu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul yakınlarında yaşanan ve 11 kişinin etkilendiği silahlı saldırı sonrası ortalığı karıştırma rolünü kimseye kaptırmayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeniden sahne aldı. Toplumsal huzuru bozacak her adımla yan yana gelen ve iç karışıklıklara açıkça destek vermekten çekinmeyen Özel, olayın sıcaklığı tazeliğini korurken, Manisa'da okul yakınında silahla ateş açılmasına ilişkin heyet görevlendireceğini belirtti.  

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili heyet görevlendirdiği bildirildi.

Yeni Parti'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Turgutlu ilçesindeki 11 kişinin etkilendiği olayla ilgili Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.

600 yılı aşkın Manisa Bezi Şehzadeler'deki kurslarda kadınların emeğiyle dokunuyor
600 yılı aşkın Manisa Bezi Şehzadeler'deki kurslarda kadınların emeğiyle dokunuyor

Aktüel

600 yılı aşkın Manisa Bezi Şehzadeler'deki kurslarda kadınların emeğiyle dokunuyor

Manisa’da çay bahçesine silahlı saldırı: Başka masadaki müşteri yaralandı
Manisa’da çay bahçesine silahlı saldırı: Başka masadaki müşteri yaralandı

Yerel

Manisa’da çay bahçesine silahlı saldırı: Başka masadaki müşteri yaralandı

Manisa'da otobüs kazası
Manisa'da otobüs kazası

Yerel

Manisa'da otobüs kazası

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Gündem

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı
Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı

Gündem

Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23