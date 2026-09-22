Kaostan beslenen fitne siyaseti yine hortladı: Özgür Özel’den heyet tiyatrosu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul yakınlarında yaşanan ve 11 kişinin etkilendiği silahlı saldırı sonrası ortalığı karıştırma rolünü kimseye kaptırmayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeniden sahne aldı. Toplumsal huzuru bozacak her adımla yan yana gelen ve iç karışıklıklara açıkça destek vermekten çekinmeyen Özel, olayın sıcaklığı tazeliğini korurken, Manisa'da okul yakınında silahla ateş açılmasına ilişkin heyet görevlendireceğini belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili heyet görevlendirdiği bildirildi.

Yeni Parti'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Turgutlu ilçesindeki 11 kişinin etkilendiği olayla ilgili Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.