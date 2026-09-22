‘Dünya 5’ten büyüktür’ bizi bitirir: İsrail’de Erdoğan paniği!

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi, “Rahatsız edici gelişme: Erdoğan’ın İsrail karşıtı propagandası tanınmış bir ajansa da ulaştı” başlığıyla sunduğu haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan Bloomberg haber ajansı için kaleme aldığı özel makaleyi büyük bir endişe ve panik havasıyla duyurdu. Gazeteci Eli Leon imzasıyla yayımlanan metinde, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki veto hakkının ve daimi üyeliğin tamamen kaldırılmasına yönelik tarihi reform çağrısı, Tel Aviv yönetimi için stratejik bir tehdit ve kırılma noktası olarak nitelendirildi.

ERDOĞAN’IN TEZLERİ ARTIK BATI BASININDA

Soykırımcı İsrail cephesinde derin bir tedirginliğe yol açan gelişme, Türkiye’nin küresel sistemin aksayan yönlerini hedef alan vizyoner tezlerinin artık Batı’nın en nüfuzlu medya organlarında kabul görmesinden kaynaklanıyor.

Tel Aviv yönetimi ve medyası, BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto mekanizmasının ortadan kaldırılmasını, İsrail’in uluslararası hukuka ve yaptırımlara karşı en büyük koruma kalkanı olan ABD diplomatik zırhının tamamen parçalanması olarak görüyor.

ABD’nin veto yetkisini kaybetmesi halinde, İsrail’in BMGK’da tek başına ve korumasız kalacağı korkusu haberin her satırına yansıyor.

ERDOĞAN’IN TALEBİ DETAYLI VERİLDİ

Haberde detaylarına yer verilen makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür” ilkesini bir kez daha küresel vicdanın ve adaletin güçlü bir sesi olarak vurguladı. Mevcut uluslararası mekanizmaların ve II. Dünya Savaşı sonrası kurulan sabit güç yapısının günümüz krizleriyle başa çıkmakta tamamen yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, Genel Kurul tabanlı, daimi üyesi olmayan, tüm üyelerin şeffaf seçimlerle ve dönemsel olarak belirleneceği çok daha adil ve kapsayıcı bir dünya düzeni önerdi. Erdoğan, bölgesel krizlerden küresel salgınlara ve ekonomik dalgalanmalara kadar insanlığın kaderinin yalnızca bir avuç başkentin inisiyatifine bırakılamayacağını ifade ederek, küresel sorumluluğun daha geniş bir anlayışla yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

DİPLOMATİK BİR KUŞATMA

Maariv’deki analiz haberinde, Erdoğan’ın BMGK yetkilerini BM Genel Kurulu’na devretme önerisinin İsrail için oluşturacağı diplomatik risk öne çıkarıldı. Filistin’e ve bölge barışına destek veren ülkelerin Genel Kurul’da ezici çoğunluğa sahip olduğuna dikkat çekilirken, veto yetkisinin bulunmadığı yeni bir BM yapısında Tel Aviv’in uluslararası toplumun ortak kararları karşısında tamamen yalnız kalacağı vurgulandı. Maariv, Türkiye’nin İsrai’i diplomatik bir kuşatmaya aldığını da belirtti.

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