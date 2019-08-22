Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı Van Kalesi’ne geziye çıkarken ayağını burkan genç, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van Kalesi’ne geziye çıkarken ayağını burkan genç, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, tarihi Van Kalesi’nde meydana geldi. Sınav için Trabzon’dan Van’a gelen Enes Akbulut isimli genç, Van Kalesini gezmeye çıkarken dengesini kaybetmesi sonucu ayağını burktu. Kaleden inemeyen Akbulut, yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 sağlık ekipleri, Yakup Akbulut’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kaleden indirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edilen Akbulut, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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