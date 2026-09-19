Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanya’dan!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trabzonspor Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez oldu. Öte yandan günün diğer VAR hakemleri de açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bu akşam Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez olacak.
Karşılaşmada AVAR olarak ise Hüseyin Aylak görev yapacak.
İşte günün VAR hakemleri...