Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanya’dan!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bu akşam Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Karşılaşmada AVAR olarak ise Hüseyin Aylak görev yapacak.

İşte günün VAR hakemleri...