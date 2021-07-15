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Gündem Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
Gündem

Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Van-Hakkari karayolu kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 21:18:00 -
Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

Van’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle Van-Hakkari karayolunun Güzeldere bölgesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede hemen çalışma başlattı. Bölgede çalışmalar aralıksız devam ederken, çok sayıda sürücü ve yolcu ise yolun açılmasını bekliyor.

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