Van-Hakkari karayolu pırıl pırıl

Van karayolunu tazyikli suyla yıkadı.

Yaptıkları geceli gündüzlü çalışmalarla gündeme gelen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanını yıkamaya devam ediyor. 15 değişik mahalle başta olmak üzere çarşı merkezini de düzenli bir şekilde yıkamadan geçiren itfaiye ekipleri, bu defa ise Hakkari-Van karayoluna yöneldi. Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Depin Polis Kontrol Noktası istikametindeki Hakkari-Van karayolunu tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekipleri, yol kenarındaki ağaçları da suladı. Güzel bir görünüme kavuşan Hakkari-Van karayolu, temiz çevresi ile çarşı merkezini aratmadı.

Yolda geçen sürücüler de, belediye yetkililerine teşekkür ederek, çalışmalardan duydukları memnuniyeti diye getirdiler.