0553 313 94 23

Van Gogh’un silahı 162 bin 500 euroya satıldı

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un kendini öldürdüğü düşünülen silah, açık artırmayla 162 bin 500 euroya alıcı buldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:51
Van Gogh’un silahı 162 bin 500 euroya satıldı

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un kendini öldürdüğü düşünülen silah, açık artırmayla 162 bin 500 euroya alıcı buldu.


Fransa’nın başkenti Paris’teki Drouot Müzayede Evi’nde, Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un kendini öldürdüğü düşünülen silah açık artırmayla satışa sunuldu. Paslanmış ve kullanılamaz durumda olan silah 162 bin 500 euroya satıldı. İsmi belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm’lik bir cep pistolu olan silah, 1960’lı yıllarda, Van Gogh’un kendini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu. Sanat tarihinin önemli silahı, Van Gogh Müzesi’nde sergilenmişti. Van Gogh’un silahı bir hancıdan ödünç aldığı ve bu silahla intihar ettiği belirtiliyor. Diğer bir ölüm senaryosu ise iki çocuğun silahla oynarken, kaza sonucu ateş almasıyla Van Gogh’un yaralandığı ve daha sonra öldüğü. Vincent Van Gogh, 29 Temmuz 1890’da hayata veda etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:51
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor"
    1. "Kadınların yüzde 25'inde anormal..
    2. Kadınlarda anormal kanama çalıştayda..
    3. Yeni kimlik nasıl alınır?
    4. 3 yılda 55 senato toplantısı, 428..
    5. Van Gogh’un silahı 162 bin 500 euroya..
    6. Samatya Sahili’nde bulunan evdeki..
    7. Nehirde boğulan asker son yolculuğuna..
    8. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    9. Alanya’da akaryakıt istasyonunda..
    10. “Balyoz darbe planı” davası hakimi..
    11. Düzce’de ilçe otobüsleri terminale..
    12. Turgutlu’da sağanak yağış tarım..
    13. GÜNCELLEME - Bolu'da sağanak nedeniyle..
    14. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    15. Lavanta tarlasında hasat vakti
    16. İngiltere’de konut fiyatları hız kesti
    17. Luis Enrique, İspanya Milli Takımını..
    18. Şair yazar Hakan Pütün liseli..
    19. Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu
    20. Oktay'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    21. Gülüç Belediyesinde sünnet kayıtları..
    22. Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı..
    23. Basra’da yangın
    24. Denizli’dekitekerlekli sandalyeli..
    25. Edirne'de fuhuş operasyonu! 16 gözaltı
    26. Yörük şölenine katılan Belediye Başkan..
    27. Oğlunu öldüren babanın balkonundan..
    28. Kur’an Kursu yaz dönemi eğitimleri..
    29. Bakan Kurum: “Çünkü biliyoruz ki..
    30. Eskişehir çok özel eserler kazanacak
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu