VAN ESOB Başkanı İsa Berge’nin ’Anneler günü’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, ‘Anneler günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

VAN ESOB Başkanı İsa Berge, anneler gününü kutladı. Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Berge, her annenin bir dünya olduğunu ve hayatın kaynağı olduğuna dikkat çekti. Berge, “Hazret-i Adem’i dünyaya gönderen yüce Allah, eş olarak Havva annemizi de yanında gönderdi. İnsan hayatının temel kaynağı olan anne, bir dünyadır. Yeryüzünde insan soyunun devamını sağlayan annedir. Anne hayatın merkezindedir, annesiz bir yaşam düşünülemez. Anne hayattır. Bin bir eziyetle evladını yetiştiren anadır ve emeğin timsalidir ana. Karşılıksız sevginin adı olan ana, umudun ve hayata tutunmanın da temelidir. Evladı için her şeyi göze alan analarımız, kadirşinastır. Şirin tatlı dilleri ve öpülesi elleri var analarımızın. Bir şefkat pınarı olan anne kucağında yetişen insan evladı, annesinden alır güzel ahlakı. Güzel ahlak ile donatılmış nesillerse geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Toplumsal ahlak değerlerini bizlere aşılayan annelerimizdir”

“Cennet anaların ayakları altındadır”

Cennetin anaların ayakları altında olduğunu anımsatan Berge, “Efendimiz, Cennet anaların ayakları altındadır ve anne cennet kapılarının ortasındadır, demiştir. Efendimiz anaların ne kadar kutsal olduğunu bu hadisi şerifleri ile ortaya koymuştur. Ayrıca yüce Allah Lokman suresinde şöyle buyurmuştur, “Biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi zayıflık üstüne zayıflık çekerek onu (karnında) taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (Onun için biz insana): ’Bana ve anne-babana şükret.’ diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş, ancak banadır. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar, kendi ayakları üzerinde durabildiği sürece güçlüdür. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin ve emektar anne olan kadın esnaf ve sanatkarımızın anneler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.