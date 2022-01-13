Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde ise okulların durumu merak ediliyor. Peki, Van’da yarın okullar tatil mi?

Van Erciş okullar yarın tatil mi 14 Ocak Cuma | Van okullar tatil mi?

Van’ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple 13 Ocak Perşembe günü ilçede okullar yarım gün tatil edildi. Ancak 14 Ocak Cuma günü için henüz tatil açıklaması yapılmadı.

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz ve saygıdeğer velilerimiz ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 13.01.2022 Perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.