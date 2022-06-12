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Yaşam Van deprem yıkılan bina var mı? Van deprem can mal kaybı var mı?
Yaşam

Van deprem yıkılan bina var mı? Van deprem can mal kaybı var mı?

Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi Van'da meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Van deprem son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 22:09:00 - 2022-06-12 22:32:27
Van deprem yıkılan bina var mı? Van deprem can mal kaybı var mı?

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Van'da yıkılan bina var mı?

Van deprem yıkılan bina var mı? Van deprem can mal kaybı var mı?

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, depremin ardından açıklamalarda bulundu. Balcı, “Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor” dedi.

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