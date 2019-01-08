0553 313 94 23

Vampir dehşeti! Annesini öldürüp kanını emdi

Hindistan'ın Korba kasabasının yakınlarında 27 yaşındaki bir genç, eşiyle arasının bozulmasına neden olduğunu söylediği annesini öldürdükten sonra kadının kanını vampir gibi emdi.

08 Ocak 2019 Salı 19:13
Vampir dehşeti! Annesini öldürüp kanını emdi

Hindistan’ın Korba kasabasının yakınlarında büyük bir panik yaşanıyor… Bunun sebebi ise 27 yaşındaki Dilip Yadav isimli bir gencin dehşet saçarak ortadan kaybolması. Yadav bir süredir arasının kötü olduğu eşiyle boşandıktan sonra annesinin evini bastı.

Evliliğinin bozulmasının sebebi olarak annesini gösteren Yadav çok öfkeli bir biçimde eve gitti. Batıl inançları olan Yadav annesinin bir cadı olduğunu söyleyerek annesine saldırdı. Babasının ve kardeşinin de erken yaşta ölmesinden annesinin sorumlu olduğunu söyleyen Yadav bir balta alarak annesini öldürdü.

Annesinin parçalarını yedi

50 yaşındaki Sumariya’yı kanlar içinde bırakan ve öldüren Yadav daha sonra annesinin kanını içti. Ramakachar köyünde yaşanan saldırı sonrasında polisi çağıran komşular kapılarını kilitleyerek güvenlik güçlerini bekledi.

Olay yerine gelen polisler saldırganın kaçtığını belirledi. Bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamasını isteyen güvenlik güçleri bir insan avı başlattı. Bir görgü tanığı, “Saldırı gözümün önünde gerçekleşti. Evden garip sesler duydum ve yakından bakmak istedim. Pencereden bakınca karşımda Yadav’ın annesinin kafasına, boynuna ve göğsüne baltayla vurduğunu gördüm. Bana da saldıracağından endişe ettim ve duvara yaslanarak yaşananları izledim. Her şey kan içindeydi. Annesinden kopardığı bazı parçaları yedi bazılarını da ateşe attı. Kanları içti” dedi.

Yetkililer evde arama çalışmaları sırasında bir kara büyü kitabının da bulunduğunu duyurdu. Yetkililer adamın annesinin cesedinden alınmış parçalarla büyü yaptığını ve bazılarını da yediğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:13
  1. Hindistan
  2. Kora Kasabası
  3. Dilip Yadav
  4. vampir dehşeti
  5. annesinin kanını içti
  6. korkunç cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Erzurum 9 Ocak kar tatili
    1. Erzurum'da yarın okullar tatil mi?..
    2. Gıda zehirlenmesi bütün dünyayı tehdit..
    3. Gıda zehirlenmesi bütün dünyayı tehdit..
    4. Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü..
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Sakarya’da okullar tatil edildi mi?..
    7. 2 saniye arayla yediği trafik cezası..
    8. Gazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşında
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. TBMM Genel Kurulu
    11. KİK'ten BM'ye "Husilerin Hudeyde'den..
    12. ABD kuklası BAE baskılara dayanamadı!..
    13. Vampir dehşeti! Annesini öldürüp..
    14. Sinemada bilet mısır tartışmasında son..
    15. Başkan Erdoğan talimat verdi! Millet..
    16. Konya'da yarın okullar tatil mi
    17. Rusya'dan alınacak S-400’ler için ABD..
    18. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    19. Valilik rakamları açıkladı! 6'sı üst..
    20. 2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'