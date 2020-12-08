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Ekonomi Valör uygulaması ne anlama geliyor?
Ekonomi

Valör uygulaması ne anlama geliyor?

Valör uygulaması ne anlama geliyor? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) altın ve dolar alım işlemlerinde valör uygulamasının kullanılacağını duyurdu. Peki, valör ne demek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:27:00 -
Valör uygulaması ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) altın ve döviz alımında 1 iş günü valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada gerçek kişilerin günlük 100,000 dolar ve üzerinde döviz alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırıldığını açıladı.

Altın ve dolarda "valör" uygulamasının kaldırılmasının ardından kelimenin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Valör nedir?

Valör ne demek?

Dilimize Fransızcadan geçen bu kelimenin İngilizcesi de “value date”, yani değer tarihi olarak ifade edilebilir. Burada ilgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır.

Valör uygulaması

100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

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