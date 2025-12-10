Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü"yi iterek öldürdükleri iddia edilen ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları İstanbul’da yakalanmadan önce sokakta dolaştıkları görüntüler ortaya çıktı.
28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürülmüştü.
Güllü’nün kızı Tüğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun Mimaroba Mahallesi’nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.
